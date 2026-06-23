Ветеран СВО Айдар Шаяхметов рассказал, как поддержать вернувшихся с фронта

В беседе с корреспондентом ИА «Башинформ» Айдар Шаяхметов рассказал о ключевых направлениях работы ведомства и поделился опытом взаимодействия с бойцами, вернувшимися с фронта, и их родными. Он пояснил, что основная задача департамента заключается в комплексной помощи действующим военнослужащим, ветеранам специальной военной операции и членам их семей, включая семьи погибших бойцов.
Айдар Шаяхметов, который недавно сам служил на передовой, особый акцент сделал на том, что помощь ветеранам СВО и их семьям должна быть реальной, а не формальной.
«Я всегда говорю, что наша главная задача состоит в том, чтобы оказывать бойцам реальную помощь, когда они сталкиваются с жизненными проблемами. Не формальность, не отписки и не фотоотчёты, а именно реальная помощь», — подчеркнул Айдар Шаяхметов.
В республике уже сложилась практика, когда боец обращается за помощью в лечении, а сотрудники департамента сразу связываются с министерством здравоохранения региона, объясняют ситуацию, выходят на главврачей, выясняют, где могут оказать квалифицированную помощь, провести операцию или подлечить. По словам Шаяхметова, работа ведётся непосредственно с людьми, без бюрократических проволочек.
Решаются юридические и финансовые вопросы, например, по выплатам. Если они касаются министерства обороны, то специалисты связываются с оборонным ведомством, чтобы они выяснили и своевременно перечислили все положенные бойцу средства на момент подписания контракта или получения ранения. Если речь идёт о республиканских выплатах, работают с министерством семьи, труда и социальной защиты населения региона.
«Коллеги сразу берут в работу, выясняют, что положено согласно указам Главы Республики Башкортостан, и мы в полной мере оказываем всю необходимую помощь», — пояснил Айдар Шаяхметов.
Говоря о том, что на самом деле нужно бойцам после возвращения, Айдар Шаяхметов отметил, что самое главное — это понимание.
«Когда солдаты возвращаются домой, они попадают в другой мир. Там, на передовой, они были в своей среде, среди своих сослуживцев, своей семьи, братства. А здесь нет той команды, с которой они служили, воевали, ходили на штурмы. Они здесь одни. Им нужно понимание и поддержка. В первую очередь, надо просто по-человечески подойти, обнять, сказать: „Брат, давай помогу. Какие у тебя проблемы дома?“ Относиться к ним как к нормальным людям. Как к простым, нормальным людям, но с большой буквы», — отметил Айдар Шаяхметов.
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