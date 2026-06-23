Ветеран СВО Айдар Шаяхметов рассказал, как поддержать вернувшихся с фронта

В беседе с корреспондентом ИА «Башинформ» Айдар Шаяхметов рассказал о ключевых направлениях работы ведомства и поделился опытом взаимодействия с бойцами, вернувшимися с фронта, и их родными. Он пояснил, что основная задача департамента заключается в комплексной помощи действующим военнослужащим, ветеранам специальной военной операции и членам их семей, включая семьи погибших бойцов.

Айдар Шаяхметов, который недавно сам служил на передовой, особый акцент сделал на том, что помощь ветеранам СВО и их семьям должна быть реальной, а не формальной.

«Я всегда говорю, что наша главная задача состоит в том, чтобы оказывать бойцам реальную помощь, когда они сталкиваются с жизненными проблемами. Не формальность, не отписки и не фотоотчёты, а именно реальная помощь», — подчеркнул Айдар Шаяхметов.

В республике уже сложилась практика, когда боец обращается за помощью в лечении, а сотрудники департамента сразу связываются с министерством здравоохранения региона, объясняют ситуацию, выходят на главврачей, выясняют, где могут оказать квалифицированную помощь, провести операцию или подлечить. По словам Шаяхметова, работа ведётся непосредственно с людьми, без бюрократических проволочек.