Муниципалитеты Башкирии направили на СВО очередные партии грузов

В Октябрьском районе Уфы боец с позывным «Искандер» получил мотоцикл «Минск». Глава администрации Антон Тарасов отметил, что двухколёсная техника станет надёжным помощником в полевых условиях и позволит оперативно решать необходимые задачи. Он поблагодарил всех, кто участвует в сборе и формировании гуманитарных конвоев, и пожелал бойцам скорейшего возвращения с победой.

В Гафурийском районе семья Валиевых из Зилим-Караново передала на нужды СВО автомобиль УАЗ. Супруги Фаниль и Дилара хорошо знают, насколько важен транспорт на фронте. Их старший сын Динар сейчас на передовой, а младший — Ильнар, вернувшийся после ранения, продолжает помогать брату и сослуживцам. Машину отправили на фронт на прошлой неделе, загрузив её бензопилой с расходниками, рацией, домашними заготовками, сладостями, тёплой одеждой и маскировочными сетями. Сбор организовали жители нескольких сёл. К ним присоединились волонтёры «Надёжного тыла», а координацию обеспечил штаб имени Шаймуратова. Доставила груз опытная волонтёр Денира Биктимирова, которая не раз помогала бойцам в госпиталях ДНР и ЛНР в составе «Первой юрты».

Не остаются в стороне и другие муниципалитеты. Из Белокатайского района через командира одного из подразделений батальона имени Салавата Юлаева с позывным «Рубин» бойцам передали тридцать маскировочных и двадцать три рыболовные сети.

В Дюртюлинском районе после краткосрочного отпуска проводили на передовую бойца с позывным «Батыр». Фермер Ильшат Хуснутдинов приехал лично, чтобы передать солдатам мёд и другие гостинцы. Он считает поддержку защитников своим внутренним долгом. Кроме того, муниципалитет отправил на фронт по заявкам военнослужащих мобильную баню, автомобиль УАЗ-«Буханку», мотоцикл, пиломатериалы, оборудование для БПЛА, компьютеры и рации. К сбору подключился и Народный фронт для подготовки транспорта.

Татышлинский район отправил пятидесятый гуманитарный конвой, в составе которого прибыла вторая баня-автобус. Бойцы также получили маскировочные сети, домашние заготовки и личные посылки для сослуживцев. Помощь собрана и для жителей, эвакуированных из Константиновки в ДНР. Они получили коробки с одеждой, обувью, средствами гигиены и школьной канцелярией скоро передадут людям, оказавшимся в сложной ситуации.

В Миякинском районе боец с позывным «Башкир» тоже отправился на передовую не с пустыми руками. Земляки приготовили для него маскировочные сети, домашние супы и каши, масло и другие продукты.

Ранее жители Башкирии отправили на СВО несколько партий гуманитарного груза.