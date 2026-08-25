Жители Башкирии отправили на СВО несколько партий гуманитарного груза

В Башкирии продолжается активная поддержка участников специальной военной операции. Жители районов и городов формируют и отправляют на фронт гуманитарный груз.
Администрация Белорецкого района сообщила, что очередную партию гуманитарного груза подготовили жители села Тирлянский. Недавно в район приехали бойцы, для которых местные предприниматели загрузили четыре машины. На фронт тирлянцы отправили пиломатериалы, листы ОСБ, генераторы, рации, аптечки, маскировочные сети, сухой душ, а также домашние заготовки, мёд и гостинцы от неравнодушных односельчан.
Жители Янаульского района отправили на СВО две мобильные бани, которые приобретены совместными усилиями волонтёров.
В Баймакском районе в штабе «Мы вместе» состоялась встреча с бойцом с позывным «Якуп» из Верхнеяикбаево. На днях он уже уезжает обратно на передовую. Для нужд его подразделения переданы бензопила и расходные материалы к ней, шуруповёрт, маскировочные сети, тёплые куртки, сапоги и толстовки. Инструменты нужны для обустройства позиций и ремонта техники.
Ранее участнику СВО из Чишминского района, находящемуся в краткосрочном отпуске, передали автомобиль «Нива». О гуманитарной поддержке бойца сообщил глава администрации муниципалитета Ришат Мансуров.
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