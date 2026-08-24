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23:57 (UTC+5), 24 Августа 2026

Участнику СВО из Башкирии вручили ключи от внедорожника

Участнику СВО из Чишминского района, находящемуся в краткосрочном отпуске, передали автомобиль «Нива». О гуманитарной поддержке бойца сообщил глава администрации муниципалитета Ришат Мансуров.

Фото: Ришат Мансуров | МАКС
Эдуард Кускарбеков
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По его словам, ранее внедорожник находился в ведении Аровского сельсовета, но после обновления их автопарка принято решение направить автомобиль на передовую.

Молодой воин в 2024 году, вместо того чтобы отправиться на срочную службу, принял решение подписать контракт с министерством обороны. Командование отзывается о нём с уважением, боец выполняет долг достойно и с полной самоотдачей, отметил Ришат Мансуров. Скоро он вернётся в строй с машиной.

«Это не первая подобная передача: ранее уже отправляли автомобиль, который, к сожалению, был уничтожен в результате огневого удара. Хорошо, что в тот раз сам боец остался жив — он получил ранение, но продолжает нести службу, не теряя стойкости и веры. Со своей стороны будем продолжать оказывать поддержку нашим ребятам — гуманитарной помощью, техникой, вниманием», — сказал Ришат Мансуров.

Ранее участника СВО из Башкирии Рамиля Равилова с позывным «Эмир» наградили за мужество в зоне СВО.

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