Лейтенанта из Башкирии наградили за мужество в зоне СВО

Участника СВО из Башкирии Рамиля Равилова с позывным «Эмир» наградили за мужество в зоне СВО. Как сообщает канал «Башкирский батальон», лейтенант Равилов вместе с вверенным ему подразделением штурмовал позиции противника.
В ходе наступления группа попала под массированный артиллерийский и миномётный обстрел, а также подверглась атакам беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Несмотря на плотный огонь и смертельную опасность, военнослужащие не дрогнули и не отступили с занимаемых рубежей.
«Эмир» получил тяжёлую контузию, но продолжил выполнять боевую задачу.
За мужество и самоотверженность Рамиль Равилов награждён медалями Суворова, «За воинскую доблесть» II степени, «Участнику специальной военной операции», генерала Шаймуратова.
Рамиль Равилов служит заместителем командира роты материального обеспечения мотострелкового полка «Башкортостан» по военно-политической работе.
Ранее водителя батальона имени Тагира Кусимова мотострелкового полка «Башкортостан» Юрия Филёва наградили медалью Суворова.
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