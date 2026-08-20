Водитель полка «Башкортостан» доставил под огнём ВСУ боеприпасы и еду

Водителя батальона имени Тагира Кусимова мотострелкового полка «Башкортостан» Юрия Филёва наградили медалью Суворова. Соответствующий приказ подписан за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач в зоне СВО, сообщает канал «Башкирский батальон».
Уроженец Кировской области рядовой Юрий Филёв служит в башкирском подразделении под позывным «Омут» три года.
Во время выполнения одной из боевых задач Юрий Филёв, будучи старшим группы, под постоянной атакой дронов, а также миномётным и артиллерийским огнём ВСУ, грамотно организовал на линию боевого соприкосновения доставку боеприпасов, воды и продовольствия. Солдат выполнил задачи и не допустил потерь среди личного состава.
О том, как жители регионов России стараются служить в мотострелковом полку «Башкортостан», читайте в этом репортаже ИА «Башинформ» из зоны СВО.
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