Водитель полка «Башкортостан» доставил под огнём ВСУ боеприпасы и еду

Водителя батальона имени Тагира Кусимова мотострелкового полка «Башкортостан» Юрия Филёва наградили медалью Суворова. Соответствующий приказ подписан за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач в зоне СВО, сообщает канал «Башкирский батальон».

Уроженец Кировской области рядовой Юрий Филёв служит в башкирском подразделении под позывным «Омут» три года.

Во время выполнения одной из боевых задач Юрий Филёв, будучи старшим группы, под постоянной атакой дронов, а также миномётным и артиллерийским огнём ВСУ, грамотно организовал на линию боевого соприкосновения доставку боеприпасов, воды и продовольствия. Солдат выполнил задачи и не допустил потерь среди личного состава.

О том, как жители регионов России стараются служить в мотострелковом полку «Башкортостан», читайте в этом репортаже ИА «Башинформ» из зоны СВО.