Ветераны Афганистана из Башкирии передали в зону СВО автомобиль

Ветераны Афганской войны из Благоварского района передали в зону СВО «УАЗ». Его вручили участнику спецоперации, бойцу-штурмовику с позывным «Абзый», который вернулся домой в краткосрочный отпуск. Теперь машина с повышенной проходимостью будет служить нашим бойцам на передовой, отметил глава муниципалитета Марат Юсупов.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Чишминском районе участнику СВО передали ключи от автомобиля «Нива».