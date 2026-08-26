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16:58 (UTC+5), 26 Августа 2026

Ветераны СВО из Башкирии помогли матери погибшего бойца

Фото: Ильяс Каскинов | Ассоциация ветеранов СВО РБ
Эдуард Кускарбеков
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Жительница села Иглино Лидия Михеева потеряла сына Анатолия. Он ушёл служить в зону СВО по контракту с минобороны в августе 2023 года. Парень с честью выполнял свой долг перед Родиной. За время службы бойца наградили орденом Мужества и медалью участника СВО. Но 19 июля 2024 года сержант Михеев героически погиб под Авдеевкой, выполняя боевую задачу.

Однако Лидия Ивановна одна не осталась. Рядом с ней верные земляки и надёжные товарищи — ветераны специальной военной операции. Недавно они привезли стройматериалы и собрали во дворе матери бойца сруб для бани.

Матери Анатолия помогли казаки села Иглино — руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Иглинском районе Руслан Ишбулатов, а также Александр Ерёмин и Александр Мастюков.

Лидия Ивановна с теплотой отозвалась о поступке ветеранов.

«Спасибо Руслану и его товарищам. Они помогли собрать сруб. Бесплатно. В наше время не каждый может оказать такую помощь. Я благодарна всем, кто не остался равнодушен. Ребята выполнили работу оперативно, большие молодцы. Желаю им и их близким здоровья. Вместе мы сила, победа будет за нами», — сказала растроганная женщина.

Сам Руслан Ишбулатов считает выполненную работу закономерной. По его словам, для ветеранов помощь семьям погибших товарищей — это естественная часть взаимной поддержки.

«Мы всегда стараемся поддерживать друг друга. И, конечно, не забываем семьи наших погибших товарищей. Их матери, жёны, дети — это люди, которые остаются с нами. Если можем помочь делом, мы помогаем. В этот раз нужно было собрать сруб — приехали, привезли необходимое и сделали работу вместе», — отметил Руслан Ишбулатов.

В Башкирии для ветеранов СВО товарищество не заканчивается с возвращением домой. Они всегда остаются рядом с теми, с кем делили блиндажи, и поддерживают семьи тех, кто уже никогда не вернётся. И, что немаловажно, бойцы говорят матерям и отцам павших воинов, их жёнам и сёстрам, что они не одни и они всегда могут рассчитывать на крепкое плечо солдата.

Ранее ветеран СВО Иван Зуев из Салавата после возвращения с фронта начал предпринимательскую деятельность. У него в бригаде трудятся те, кто тоже ещё недавно защищал Родину в зоне СВО. Подробнее в этой публикации «Башинформа».

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