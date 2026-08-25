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22:23 (UTC+5), 25 Августа 2026

Ветеран СВО из Башкирии открыл своё дело и делает людей счастливыми

Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
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Ветеран СВО Иван Зуев из города Салавата после возвращения с фронта начал предпринимательскую деятельность. О нём рассказала Ассоциация ветеранов СВО со ссылкой на военкора Александра Коца.

Иван Зуев на фронт ушёл добровольцем. Два года выполнял боевые задачи в ЛНР, служил стрелком, участвовал в штурмовых операциях.

Начать собственное дело Зуеву помог соцконтракт. Сегодня его бригада из четырёх человек, которые тоже являются ветеранами спецоперации, устанавливает натяжные потолки. Коллектив выполняет по 40–50 заказов в месяц.

Параллельно Иван занимается ремонтом квартир, монтажом и сваркой торговых павильонов. В этой бригаде работают шесть человек.

«В моём бизнесе мне нравится делать людей счастливыми. После выполнения работ смотреть на счастливые глаза людей — душа радуется. Я хочу показать людям, что нельзя сдаваться и что есть на свете добро», — поделился ветеран спецоперации.

Ранее ветеран СВО Айдар Шаяхметов рассказал, чего не хватает военнослужащим в мирной жизни после возвращения домой. Подробнее об этом — в этой публикации «Башинформа».

Видео: Ассоциация ветеранов СВО | МАКС
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