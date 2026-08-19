Айдар Шаяхметов рассказал, чего не хватает бойцам СВО в мирной жизни

Что самое сложное в возвращении к мирной жизни для ветеранов СВО? Мыслями об этом в публицистической программе «Честно говоря» на БСТ поделился директор департамента правительства Башкирии по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей Айдар Шаяхметов. Он сам более трёх лет защищал Родину в составе первого башкирского добровольческого батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова. Поэтому знает, через что приходится пройти бойцам, возвращающимся в родные края.

Айдар Шаяхметов отметил, что когда вернулся домой, вопросов было много. Но главная проблема заключалась в отсутствии атмосферы сплочённости, которая есть на передовой.

«При возвращении к обычной мирной жизни вопросов было много. Но когда я вернулся, основная проблема, наверное, была в том, что не хватало той команды, которая была со мной на протяжении всех трёх с лишним лет, когда я был на СВО. Там мы друг с другом делились всем, подсказывали. Я знал, что могу довериться и что за моей спиной стоят ребята, которые всегда поддержат. Знал, что, если упаду, они подхватят меня, и мы все вместе пойдём дальше.

А домой вернулся… Не было той уверенности. Когда разговариваю с ребятами, которые уже вернулись, у них есть родственники — жёны, отцы, родители. Семьи пытаются помочь, что-то подсказать. Но бойцам всё равно не хватает той поддержки, потому что родители не всё понимают. Они не знают, через что прошёл их сын, муж, брат. Ребятам иногда нужно поговорить со своими — теми, кто знает это по себе», — сказал Айдар Шаяхметов.