Айдар Шаяхметов рассказал, чего не хватает бойцам СВО в мирной жизни

Что самое сложное в возвращении к мирной жизни для ветеранов СВО? Мыслями об этом в публицистической программе «Честно говоря» на БСТ поделился директор департамента правительства Башкирии по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей Айдар Шаяхметов. Он сам более трёх лет защищал Родину в составе первого башкирского добровольческого батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова. Поэтому знает, через что приходится пройти бойцам, возвращающимся в родные края.
Айдар Шаяхметов отметил, что когда вернулся домой, вопросов было много. Но главная проблема заключалась в отсутствии атмосферы сплочённости, которая есть на передовой.
«При возвращении к обычной мирной жизни вопросов было много. Но когда я вернулся, основная проблема, наверное, была в том, что не хватало той команды, которая была со мной на протяжении всех трёх с лишним лет, когда я был на СВО. Там мы друг с другом делились всем, подсказывали. Я знал, что могу довериться и что за моей спиной стоят ребята, которые всегда поддержат. Знал, что, если упаду, они подхватят меня, и мы все вместе пойдём дальше.
А домой вернулся… Не было той уверенности. Когда разговариваю с ребятами, которые уже вернулись, у них есть родственники — жёны, отцы, родители. Семьи пытаются помочь, что-то подсказать. Но бойцам всё равно не хватает той поддержки, потому что родители не всё понимают. Они не знают, через что прошёл их сын, муж, брат. Ребятам иногда нужно поговорить со своими — теми, кто знает это по себе», — сказал Айдар Шаяхметов.
Справка ИА «Башинформ»
Уроженец Уфы, ветеран специальной военной операции Айдар Шаяхметов служил заместителем командира по военно-политической работе под позывным «Шаман».
Вернувшись с фронта, Айдар Шаяхметов продолжил служить родной Башкирии. Его боевой и управленческий опыт оказался востребован в управленческой команде республики. В апреле 2026 года Айдар Шаяхметов возглавил департамент правительства Республики Башкортостан по вопросам поддержки ветеранов и участников СВО и членов их семей.
На своём посту Айдар Шаяхметов делает всё, чтобы поддержка бойцов была реальной, а не формальной.
«Я всегда говорю, что наша главная задача состоит в том, чтобы оказывать бойцам реальную помощь, когда они сталкиваются с жизненными проблемами. Не формальность, не отписки и не фотоотчёты, а именно реальная помощь», — подчеркнул он в беседе с корреспондентом ИА «Башинформ».
«Шаман» прекрасно понимает, что нужно бойцам после возвращения.
«Когда солдаты возвращаются домой, они попадают в другой мир. Там, на передовой, они были в своей среде, среди своих сослуживцев, своей семьи, братства. А здесь нет той команды, с которой они служили, воевали, ходили на штурмы. Они здесь одни. Им нужно понимание и поддержка. В первую очередь, надо просто по-человечески», — отметил Айдар Шаяхметов.
Айдар Шаяхметов также является членом общественного совета республиканской кадровой программы «Герои Башкортостана» и участвует в федеральной программе «Время героев».
В 2025 году, когда программа только запускалась, он поделился с «Башинформом» своим мнением о её актуальности.
«Я абсолютно убеждён в том, что если ты готов отдать свою жизнь за родную землю — это значит, что у тебя правильная система ценностей, ты смотришь в будущее и сделаешь все для развития Родины — России.
Нашим парням, сражающимся на СВО, можно доверить управление в разных отраслях деятельности республики. Наши воины знают цену слову и чести. Они на деле доказали свою преданность Отечеству. Уверен, что их сила, энергия и опыт будут востребованы в самых разных отраслях, в том числе в работе органов власти», — отметил Айдар Шаяхметов.
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