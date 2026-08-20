В Башкирии швейный цех для СВО стал обладателем гранта Главы республики

В Башкирии подвели итоги второго конкурса грантов Главы РБ среди НКО. Как выяснил «Башинформ», победителем стал швейный цех «Помощь СВОим» из Чишминского района. Волонтёры проекта решают вопрос нехватки эффективных антидроновых одеял для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. В рамках проекта будет закуплено промышленное оборудование для самостоятельного пошива изделий со скоростью не менее 10 штук в месяц. Готовые одеяла будут передаваться через районный штаб администрации для отправки бойцам на передовую.

Кроме них, победил проект из Миякинского района «Пусть меня научат», направленный на профориентацию детей с ОВЗ по рабочим специальностям. Участниками станут 20 школьников, которые под руководством педагогов изучат столярное мастерство, сантехнику и электробезопасность, а также посетят экскурсии на местные производства.

Уфимский социально-творческий проект для учителей #Перезагрузка нацелен на поддержку педагогов Дёмского района и профилактику профессионального выгорания. Учителя смогут посещать творческие мастер-классы по четырём направлениям: кройка и шитьё, парикмахерское искусство, визаж, кулинария и ландшафтный дизайн. Программа также включает занятия йогой, дыхательной гимнастикой, тренинги по ЗОЖ и психотренинги.

Всего на конкурс подано 153 заявки. По решению конкурсной комиссии победителями стали 58 организаций. Из их числа впервые грантополучателями Фонда грантов Главы Башкортостана стали 37 организаций, причём для 15 из них это был первый опыт участия в конкурсах Фонда.



Лидерами по количеству победителей среди муниципалитетов стали: Уфа — 16 проектов, Чишминский район — 8 проектов, Миякинский район — 4 проекта, Стерлитамак — 3 проекта.

Реализация всех проектов начнётся не ранее 1 октября 2026 года.

Напомним, с 2020 года в Башкирии состоялись 28 конкурсов, поддержку получили 1108 социально значимых инициатив. Общая сумма грантовой поддержки за эти годы превысила 1,6 млрд рублей, из которых 489 млн рублей выделены в качестве софинансирования из федерального бюджета.

Ранее правительство Башкирии утвердило Стратегию развития некоммерческого сектора, рассчитанную до 2030 года. Подробнее – в этой публикации «Башинформа».