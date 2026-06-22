Правительство Башкирии утвердило стратегию развития некоммерческого сектора

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ. Как отмечается в постановлении правительства, Стратегия разработана для создания условий для долгосрочного и устойчивого развития некоммерческого сектора в республике.

Стратегия развития некоммерческого сектора Башкортостана до 2030 года определяет приоритетные направления развития некоммерческого сектора, включая меры по укреплению институциональной устойчивости социально ориентированных некоммерческих организаций, стимулированию гражданской активности, развитию межсекторального партнерства.

При этом развитие некоммерческого сектора рассматривается как «ключевой элемент формирования сильного гражданского общества и партнера государства в решении социальных, культурных, образовательных и экологических задач», отмечается в постановлении правительства региона.

Стратегия является документом стратегического планирования в сфере развития некоммерческого сектора и направлена на консолидацию усилий государственных органов Башкортостана, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и граждан.

К сведению. По итогам 2025 года Башкортостан вошел в топ-20 рейтинга третьего сектора «Регион-НКО» среди 89 субъектов России и занял 16-е место.

«Этот рейтинг показывает, как развивается всероссийский некоммерческий сектор, и стимулирует конкуренцию среди регионов, обеспечивая общественное понимание важности развития некоммерческого сектора. Портрет региона основывался на 8 критериях и включал более 50 показателей и 170 параметров. Это экономическая, социальная значимость НКО,

устойчивость существования, активность деятельности, медиактивность НКО, уровень поддержки НКО и многие другие факторы», — уточняется в документе.

На сегодняшний день в республике выстроена и работает устойчивая система партнерских отношений между государством и НКО, позволяющая проводить эффективный поиск новых способов и форм взаимной поддержки. Грантовое финансирование социальных проектов НКО выступает одним из ключевых инструментов поддержки деятельности некоммерческого сектора, а также ресурсом для реализации востребованных гражданских инициатив.

Основными федеральными организаторами грантовой политики выступают: Фонд президентских грантов, Президентский фонд культурных инициатив, Федеральное агентство по делам молодежи, общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение

первых», Фонд грантов Главы Республики Башкортостан, республиканские исполнительные органы.

Фонд президентских грантов – единый оператор государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций в России с 3 апреля 2017 года. Башкортостан ежегодно входит в первую пятерку рейтинга конкурса Фонда президентских грантов по активности подачи заявок. С 2017 по 2025 год 1050 проектов НКО республики получили поддержку на общую сумму, превышающую 1,27 млрд рублей.

Ранее Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с добровольцами в парке «Патриот», сообщал Башинформ.