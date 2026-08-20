В Башкирии предложили создать пул бойцов СВО для «уроков мужества»

В Башкирии предложили создать пул бойцов СВО для проведения «уроков мужества». Об этом шла речь на республиканском августовском педсовете, который проходит в Ишимбае.
Идею озвучили на площадке Башкирского кадетского корпуса ПФО им. Героя России Александра Доставалова, где состоялся семинар Ассоциации ветеранов СВО республики с участием министерства просвещения региона, депутатов и духовных лидеров.
Заместитель премьер-министра правительства Башкирии Алексей Касьянов предложил объединить ресурсы государства, общественных ветеранских и духовно-культурных организаций для создания единого плана мероприятий по патриотическому воспитанию.
«Гражданское воспитание — это ювелирная работа. И она требует умного, мудрого подхода. Мы должны упорядочить нашу совместную деятельность и вывести ее на достойный уровень», — сказал вице-премьер.
Алексей Касьянов отметил, что не надо подходить формально в работе с кадетскими классами, патриотическими клубами, и при подборе советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.
Участники сессии предложили создать пул бойцов СВО, которые будут допущены к проведению в образовательных учреждениях «уроков мужества». Впрочем, по мнению самих ветеранов, привычный формат общения с детьми требует обновления.
Алексей Касьянов обещал поддержать новые идеи ветеранов СВО. Он подчеркнул, что в республике вопросы, связанные с подрастающим поколением, всегда были в приоритете. Однако работа по патриотическому воспитанию требует ежедневного сложного коллективного труда.
«Нашу с вами работу по патриотическому воспитанию невозможно оценить, измерить линейкой. Это слишком тонкая субстанция. Однако именно ее отсутствие порождает серьезную трещину и раскол в обществе. Не бывает всесторонне развитой личности без чувства преданности Родине. А потому патриотизм и культура становятся стратегическим приоритетом национальной безопасности государства», — подытожил Алексей Касьянов.
Ранее ветеран СВО Айдар Шаяхметов рассказал, чего не хватает военнослужащим в мирной жизни после возвращения домой. Подробнее об этом – в этой публикации «Башинформа».
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