Соцкоординаторы Башкирии повысили квалификацию по работе с ветеранами СВО

Социальные координаторы Башкирии прошли обучение по реабилитации участников СВО и их семей в Уфе. Курс разработан для усиления мер психологической и социальной поддержки, а также работы с эмоциональным состоянием самих специалистов и их профессиональным выгоранием. Об этом сообщили в филиале госфонда «Защитники Отечества» в РБ, который разработал программу обучения.
Как отметила руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» в РБ Гульнур Кульсарина, обучение дало специалистам возможность не только усилить теоретические знания, но и освоить практические навыки, необходимые для оказания действенной адресной помощи.
Программа ориентирована на специалистов социальных служб, психологов, сотрудников фондов поддержки и всех, кто вовлечён в процесс социализации ветеранов боевых действий. Обучение направлено на повышение качества жизни участников СВО и их семей, содействие их успешной интеграции в мирную жизнь.
Ранее статс-секретарь — замминистра обороны РФ, председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва поблагодарила Башкирию за помощь ветеранам СВО.
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