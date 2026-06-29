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11:29 (UTC+5), 29 Июня 2026

Анна Цивилёва поблагодарила Башкирию за помощь ветеранам СВО

Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва поблагодарила Башкирию за поддержку регионального филиала фонда. Она положительно отметила его работу во время встречи с Главой Башкирии Радием Хабировым на полях ПМЭФ-2026.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков

Об этом рассказал премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров, подчеркнув, что республика тоже благодарит Анну Цивилёву за высокую оценку Башкирии.

«От имени всех нас, от Башкортостана хотел бы поблагодарить статс-секретаря – заместителя министра обороны РФ, председателя Госфонда „Защитники Отечества“ Анну Евгеньевну Цивилёву за поддержку нашей республики и, в частности, работу фонда. На Петербургском международном экономическом форуме она подходила к нам, мы провели переговоры, всё обсудили. И она дала высокую оценку нашей работе в целом и, в частности, повторюсь, фонда. Это дорогого стоит», — сказал Андрей Назаров во время оперативного совещания правительства в ЦУРе.

Напомним, Анна Цивилёва высоко оценила поддержку властями Башкирии деятельность филиала фонда «Защитники Отечества» по РБ.

Кроме того, Анна Цивилёва посетила Уфу с рабочим визитом в марте этого года. Она поблагодарила Главу Республики Башкортостан Радия Хабирова за инициативу по созданию в каждом муниципалитете отделов филиала фонда «Защитники Отечества». Анна Цивилёва отметила, что это сделает помощь ветеранам спецоперации и их родным более доступной и внимательной.

Сегодня руководитель регионального филиала госфонда «Защитники Отечества» Гульнур Кульсарина рассказала о мерах поддержки ветеранов СВО и их семей. По её словам, их сопровождают 140 социальных координаторов. Они помогают вернувшимся с фронта бойцам получить медицинскую реабилитацию, психологическую поддержку, юридическое сопровождение, с трудоустройством, адаптируют их жильё, предоставляют спецавтомобили и технические средства реабилитации. Благодаря этому ветераны могут вести активный образ жизни, заниматься любительским и профессиональным спортом и полноценно работать.

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