Радий Хабиров рассказал на ПМЭФ-2026 о духовной поддержке участников СВО

Участники встречи обсудили роль традиционных духовно-нравственных ценностей в поддержке ветеранов специальной военной операции, их адаптации к мирной жизни, а также в укреплении общественного согласия и межконфессионального взаимодействия.
Статс-секретарь — заместитель министра обороны страны, председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва рассказала о фестивале «Женское сердце России». Она подчеркнула, что Башкортостан стал первой яркой площадкой для реализации этого проекта.
«На этапе фестиваля в Уфе женщины из регионов Приволжского федерального округа представили свои традиции, обычаи, национальные блюда и изделия ручной работы. Особенно трогательно было видеть на сцене матерей и жён, которые объединились, сохранили свою культуру и несут нам память о своих близких, — сказала Анна Цивилёва. — Мы очень надеемся, что этот проект получит всероссийское признание и его проведут в каждом федеральном округе».
Выступая на дискуссии, Глава Башкортостана подчеркнул, что именно нравственные принципы и единство общества лежат в основе работы по поддержке ветеранов СВО.
«Мы понимаем, какую цену нашим ребятам приходится платить на передовой. Когда мы начали формировать добровольческие подразделения, я подумал — нужно дать бойцам возможность общаться с духовными лицами. Мы закрепили за подразделениями Хамзу-хазрата и отца Виктора. Они поехали к ребятам, хотя сами гражданские, без оружия. В республике мы их называем „святые братья“ — они вместе поддерживают наших воинов», — сказал Радий Хабиров.
Также Глава Башкортостана отметил важность работы Госфонда «Защитники Отечества» и подчеркнул, что реабилитация участников боевых действий — сложная задача, требующая квалифицированного подхода и чуткого отношения к каждому человеку.
«Реабилитация — тяжёлая работа, и мы должны сделать её профессионально. Люди возвращаются с фронта и по‑разному ищут утешение. Например, бойцы башкирских батальонов, потерявшие товарищей, собираются вместе, вспоминают погибших, — сказал Радий Хабиров. — Но чтобы разговаривать с человеком, который получил ранение, травму, контузию, нужна серьёзная подготовка. Важно, чтобы были специалисты, которым люди смогут излить душу».
Ранее Радий Хабиров рассказал о задачах делегации Башкирии на ПМЭФ-2026.
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