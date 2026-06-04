Радий Хабиров рассказал на ПМЭФ-2026 о духовной поддержке участников СВО

«На этапе фестиваля в Уфе женщины из регионов Приволжского федерального округа представили свои традиции, обычаи, национальные блюда и изделия ручной работы. Особенно трогательно было видеть на сцене матерей и жён, которые объединились, сохранили свою культуру и несут нам память о своих близких, — сказала Анна Цивилёва. — Мы очень надеемся, что этот проект получит всероссийское признание и его проведут в каждом федеральном округе».

Выступая на дискуссии, Глава Башкортостана подчеркнул, что именно нравственные принципы и единство общества лежат в основе работы по поддержке ветеранов СВО.

«Мы понимаем, какую цену нашим ребятам приходится платить на передовой. Когда мы начали формировать добровольческие подразделения, я подумал — нужно дать бойцам возможность общаться с духовными лицами. Мы закрепили за подразделениями Хамзу-хазрата и отца Виктора. Они поехали к ребятам, хотя сами гражданские, без оружия. В республике мы их называем „святые братья“ — они вместе поддерживают наших воинов», — сказал Радий Хабиров.