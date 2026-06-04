Радий Хабиров рассказал о задачах делегации Башкирии на ПМЭФ-2026

4 июня на полях 29-го Петербургского международного экономического форума начинает свою работу официальная делегация Башкортостана под руководством Главы республики Радия Хабирова. Главная тема этого года – «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

В интервью спецкору «Башинформа» руководитель республики рассказал о своих ожиданиях от форума.

«ПМЭФ – это всегда презентация нашей республики, неотъемлемая часть инвестиционной политики. Поэтому здесь находится значительная часть управленческой команды. Есть такая фраза: "Скромность — самый короткий путь к забвению". Поэтому надо быть активными, рассказывать о себе, показывать преимущества. Потому что здесь в том числе происходит борьба за инвестиции и современные проекты.

Что я ожидаю? Большое количество встреч. Например, запланирована встреча с компанией "Арнест", которая "зашла" в пивоварню "Шихан" в Стерлитамаке. Они уже в два раза увеличили производство пива, соответственно, сразу выросли акцизы в бюджет. Им нужен ячмень — Башкортостан готов. Наши аграрии продали его на 300 миллионов рублей, получили долгосрочный контракт. Хорошая, выгодная история.

Завтра объявят рейтинг инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив. Мы всегда крепко держались на третьем месте, плавно росли. Посмотрим, как изменились наши позиции сейчас. Искусство в том, чтобы инвестировать именно в тяжелые времена. Здесь надо сильно постараться.

И, конечно, ждем пленарное заседание и выступление на нем президента страны Владимира Владимировича Путина. Именно здесь будут сформированы базовые экономические смыслы и векторы нашего дальнейшего развития», – отметил Радий Хабиров.