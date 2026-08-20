Боец «Шустрый» из Башкирии устроил сюрприз маме во время командировки

В Чишминском районе боец с позывным «Шустрый» во время командировки неожиданно приехал к матери и устроил ей сюрприз. Увидеть сына с букетом цветов у своего двора — стало для мамы приятным потрясением. Об этом рассказал глава района Ришат Мансуров.
Земляки передали «Шустрому» гуманитарную помощь. Боец на передовую доставит генератор, строительные материалы, маскировочные сети и именные посылки.
«Боец „Шустрый“ — человек с большой душой и настоящий патриот. В апреле он откликнулся на просьбу земляков и отремонтировал обелиск в селе Новотроицкое к празднованию Дня Победы. А уже в мае принял решение и подписал контракт с Министерством обороны РФ, чтобы отправиться в зону специальной военной операции. Такие поступки говорят сами за себя», — отметил Ришат Мансуров.
Ранее в Башкирии участник СВО «Алмаз» рассказал, какая помощь нужна на передовой.
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