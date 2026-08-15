В Башкирии участник СВО «Алмаз» рассказал, какая помощь нужна на передовой

«Встречи с бойцами для нас — это уже не просто традиция, а возможность быть на связи с теми, кто сегодня выполняет свой воинский долг», — отметил Денис Султанов.

«Алмаз» поделился новостями с передовой, рассказал о текущей обстановке, о том, как продвигаются дела на направлениях, где несут службу воины из Башкортостана. На встрече детально обсудили, какая помощь требуется бойцам на передовой.

Также «Алмаз» передал слова благодарности всем землякам за поддержку, которую сообща оказывает малая родина ребятам и их семьям.

«Такие слова дорогого стоят — они подтверждают, что наше единство и забота греют души бойцов даже на передовой. Мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку и делать всё возможное, чтобы наши защитники чувствовали надёжный тыл, — пообещал глава района. - Желаю «Алмазу» и всем нашим землякам скорейшего возвращения домой с победой».

Ранее мы писали, что в Башкирии ветеранам СВО предоставили более 500 земельных участков.