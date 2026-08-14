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16:54 (UTC+5), 14 Августа 2026

В Башкирии ветеранам СВО предоставили более 500 земельных участков

Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
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В Башкирии участникам СВО и членам их семей предоставлено 553 бесплатных земельных участка для индивидуального жилищного строительства. Об этом сегодня стало известно в Сибае на полях VIII Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2026».

Из них 130 участков получили военнослужащие, 423 — члены семей погибших участников СВО, уточнил замминистра земельных и имущественных отношений республики Артур Аманбаев в ходе панельной сессии «Предпринимательская кооперация и развитие бизнеса: „Все для Победы“».

«Поддержка участников СВО и их семей — наш безусловный приоритет. Мы видим реальные результаты: 553 земельных участка уже переданы героям и их близким. Это не просто цифры — за каждым участком стоит конкретная семья, которая получила возможность построить свой дом. При этом мы не останавливаемся: продолжается формирование новых земельных массивов, особенно для жителей городов с самой высокой очередью. На сегодняшний день мы продолжаем активную работу в этом направлении, чтобы каждый, кто имеет право на эту меру поддержки, получил землю. Работа ведётся системно и будет продолжена», — отметил Артур Аманбаев.

Как ранее сообщал «Башинформ», в столицу Зауралья приехали ветераны СВО из Уфы. Они принимают участие в Кубке Башкирии по стратегии и управлению бизнесом. Турнир бизнесменов проходит сегодня в рамках VIII Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье».

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