Ветераны СВО Башкирии примут участие на чемпионате по управлению бизнесом

Ветераны СВО из Уфы отправились на Кубок Башкирии по стратегии и по управлению бизнесом в Сибай. Турнир бизнесменов состоится 14 августа в рамках VIII Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье».

В команду вошли Дмитрий Смирнов, Азамат Шагисултанов, Василий Горшков, Евгений Телепнев, Сергей Постовалов и Ахат Асылбаев, сообщает Ассоциация ветеранов СВО республики.

Все ветераны СВО являются выпускниками кадрового проекта «Герои Башкортостана». Теперь им предстоит проверить управленческие навыки на практике. От имени Ассоциации ветеранов СВО РБ они поборются за право участия на международном чемпионате Global Management Challenge.

О том, как Башкирия готовится к инвестсабантую «Зауралье», читайте в этом материале Башинформа.