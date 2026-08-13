Ветераны СВО Башкирии примут участие на чемпионате по управлению бизнесом

Ветераны СВО из Уфы отправились на Кубок Башкирии по стратегии и по управлению бизнесом в Сибай. Турнир бизнесменов состоится 14 августа в рамках VIII Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье».
В команду вошли Дмитрий Смирнов, Азамат Шагисултанов, Василий Горшков, Евгений Телепнев, Сергей Постовалов и Ахат Асылбаев, сообщает Ассоциация ветеранов СВО республики.
Все ветераны СВО являются выпускниками кадрового проекта «Герои Башкортостана». Теперь им предстоит проверить управленческие навыки на практике. От имени Ассоциации ветеранов СВО РБ они поборются за право участия на международном чемпионате Global Management Challenge.
О том, как Башкирия готовится к инвестсабантую «Зауралье», читайте в этом материале Башинформа.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.