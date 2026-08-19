Волонтеры из Башкирии отправили на передовую 55 беспилотников

Жители Ишимбая Алексей Кашин и Виктория Салимова уже 4 года конструируют и собирают беспилотники и наземные аппараты для военнослужащих СВО.

Как сообщили в ЦУР Башкортостана со ссылкой на министра молодежной политики Вито Сабирова, ребята передали для нужд фронта 55 БПЛА. Также сегодня они создают аппараты, которые могут работать без связи, и летательный аппарат грузоподъемностью 20 кг.

Ранее ОНФ объявил сбор гуманитарной помощи для бойцов полка «Башкортостан».