Участники СВО из Башкирии получили партию тушёнки из лосятины

Бойцы батальона имени Минигали Шаймуратова получили гуманитарный груз. В его составе в зону СВО коллектив минэкологии Башкирии отправил партию тушёного мяса.

«И, что отраднее всего, отзыв пришёл незамедлительно: тушёнка из лосятины зашла „на ура“, ребята довольны. А это для нас — самая дорогая награда за все старания. Отдельное спасибо охотпользователям республики — без вашей помощи собрать этот груз было бы невозможно. Спасибо каждому, кто откликнулся, кто помогал и вкладывал душу в это общее дело. Наши герои обеспечены, на связи, в строю. Ждём вас домой, ребята. С Победой!» — написал в своих соцсетях глава ведомства Нияз Фазылов.