Охотники Башкирии передали в зону СВО партию тушёнки ко Дню ВДВ

Коллектив минэкологии Башкирии отправил в зону СВО партию тушёного мяса. Гуманитарный груз будет нужен в день 96-й годовщины образования Воздушно-десантных войск, когда для бойцов и ветеранов боевых действий будет организован праздничный стол.

«Уверен, что за чашкой чая ветераны и действующие военнослужащие смогут пообщаться с молодёжью, поделиться опытом и ответить на вопросы. Благодарю охотников и партнёров за поддержку. Убеждён, что наша помощь найдёт тёплый отклик у защитников Отечества», — сказал глава ведомства Нияз Фазылов.

Ранее миномётчик батальона имени Шаймуратова с позывным «Егерь» рассказал на фронте военкору «Башинформа» о том, что он до заключения контракта с минобороны работал в Башкирии охотинспектором. мужчина часто приезжал на передовую с гуманитарным грузом от коллег, привозил тушёнку из лосятины, а также термобельё, окопные свечи, газовые баллоны и другие необходимые на фронте вещи.