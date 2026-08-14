В Башкирии вспоминают Героя России Андрея Мигунова

Андрей Павлович Мигунов родился в 1964 году в деревне Сарышево Мелеузовского района. Ещё будучи мальчиком, он принял твёрдое решение связать жизнь с армией. В 1981 году 17-летний Андрей поступил в Камышинское высшее военное строительное командное училище. После его окончания Мигунова направили в Афганистан. Выполнение интернационального долга закалило молодого офицера, научило принимать ответственные решения.

После возвращения домой Андрей Мигунов продолжал служить в Вооружённых силах Советского Союза, а потом и Российской Федерации. Дослужился до подполковника. Размеренный ход пенсии всколыхнула специальная военная операция. 17 мая 2023 года Мигунов заключил контракт с Министерством обороны и возглавил танковый батальон имени Героя Советского Союза Сергея Зорина мотострелкового полка «Башкортостан». Андрею Павловичу было 59 лет.

В эфире звучал позывной комбата — «Скиф». Но в подразделении подчинённые звали Андрея Павловича чаще «Батей».

Как рассказал военкору «Башинформа» командир танкового экипажа с позывным «Сибай», для танкистов Мигунов был не просто командиром, а отцом.

«Когда мне доверили возглавить команду боевого танка, Андрей Павлович мне, да и всем командирам экипажей сказал, что мы несём колоссальную ответственность — за людей, технику и выполненный приказ. От командира танкового отделения многое зависит — начиная от управления боевой машиной до налаживания связи. Слова комбата мы запомнили на всю жизнь. Да и как иначе, если он сам был олицетворением своих наставлений. Многому „Скиф“ успел нас научить. Для танкистов он был настоящим батей. Никогда не сидел в штабе, всегда рвался на передний край. По юношески запрыгивал на борт БМП, изучал боевую обстановку, знал позиции, объездил их вдоль и поперёк. Комбат неоднократно сам на броне вывозил раненых. Когда поступали боевые задания, на передовую мчался впереди нас», — поделился «Сибай».

Андрей Мигунов погиб осенью 2023 года. Танкисты во время боевой операции столкнулись с сопротивлением врага. Комбат в бою 27 ноября двумя танками Т-90М уничтожил технику и живую силу противника. На следующий день, 28 ноября, противник пошёл в атаку на позиции башкирских воинов. Прикрывая передислокацию своего батальона, Мигунов лично уничтожил семь солдат ВСУ. Враг начал массированный удар дронами. Один из них разорвался рядом с Андреем Мигуновым.

«Никогда не забуду 28 ноября прошлого (2023) года, свой первый боевой выход. Была поставлена задача выдвинуться и отработать позиции противника в лесопосадке. Волнений мы с экипажем не испытывали, ведь с нами выдвинулся „Скиф“. Как и этот древний народ, Мигунов не страшился ничего и шёл только вперёд. В тот день он ехал с антидроновой группой, которая всегда в прицеле противника. Враг не может нанести урон российской бронетехнике, она самая лучшая в мире. А бойцы, следящие за небом, всегда на мушке. Вот и принял на себя смертельный удар „камикадзе“ ВСУ. От ударов с неба загорелся и мой танк. Но мы сумели вернуться на базу. Задание, кстати, тогда выполнили».

Об Андрее Мигунове в прошлом году нам на передовой рассказал и штурмовик с позывным «Чига» из села Арибашево Татышлинского района. С Мигуновым он познакомился в мае 2023 года в парке «Патриот» во время проводов танкового батальона.

«Помню, как „Скиф“ с самых первых дней говорил нам: „Всё, ребята, шутки кончились. Впереди важная работа и мы должны, обязаны выполнить её хорошо, чтобы никому не было стыдно за башкирских танкистов“. Потом его слова мы часто использовали в стенгазете батальона. Строгим и суровым был Палыч, но уважаемым и авторитетным. К подчинённым относился как батя. Он даже на сержантский состав, на солдат смотрел лучше, чем на офицеров. Всегда с пониманием к нам относился. Днём, бывало, либо боевая операция, потом подготовка техники к следующему выходу. Уставали, что не видели перед собой ничего. Но посидишь со „Скифом“ вечером после ужина, поговоришь и на сердце легче, да усталость проходила. Отзывчивый мужик был, правильный такой», — вспоминал «Чига».

Андрей Мигунов был истинными патриотом своей страны. Его подвиг навечно вписан в историю России и летопись специальной военной операции. Об этом «Башинформу» в зоне СВО сказал командир роты отряда штурмовиков с позывным «Нарай». Он рассказал агентству, что был не просто знаком с Мигуновым, а считал его своим братом и его гибель стала для него потрясением.

В декабре 2023 года в селе Красноусольский Гафурийского района прощались с командиром танкового батальона мотострелкового полка «Башкортостан» подполковником Андреем Мигуновым. Среди сотен людей, пришедших отдать последний долг, был Глава Башкортостана Радий Хабиров. Его слова, обращённые к вдове офицера, звучали с болью, которую не скрыть: «Я читал про обстоятельства его гибели. Он мог не принимать участия в этом бою, но сам принял решение и прикрывал своим танком рубежи, захваченные нашим полком, и не позволил врагу занять наши позиции». «Это был сильный и уважаемый человек», — сказал Хабиров тогда, и эти слова позже, в январе 2024-го, когда Президент России присвоил Мигунову звание Героя России посмертно, обрели новый смысл.

«Нарай» и Мигунов в середине восьмидесятых служили в Афганистане. «Нарай» выполнял интернациональный долг в составе бригады ВДВ в Гордезе, а Андрей Павлович служил танкистом в Шинданде.

«Мы крепко дружили с Палычем. Хороший был мужик — прямолинейный, отзывчивый, такой, знаете, цельный. На СВО я командовал зенитной батареей. Когда танкистам была нужна помощь, например, по техническим вопросам, он приезжал ко мне: „Нарай, выручай“. Когда в помощи нуждались я и мои бойцы, никогда не отказывал, всегда был готов прийти на выручку. Когда удавалось увидеться друг с другом, говорили о многом — о ситуации на фронте, о наших воинах, о том, что нас ждут дома. „Скиф“ был не просто собеседником, он умел думать, сопоставлять факты и приводить неопровержимые доводы», — рассказал „Нарай“.

По его словам, Андрей Мигунов пользовался непререкаемым авторитетом среди бойцов. Они уважали своего командира и всегда старались равняться на него.

«Когда узнал, что мой друг погиб, не мог поверить в это. Как так? Несколько дней ходил в шоковом состоянии. Позже моя супруга рассказала мне, что запомнила комбата во время проводов на боевое слаживание. Говорит, что бросалось в глаза открытое лицо Палыча и его доброжелательное отношение к новым товарищам. Тогда как раз все только знакомились друг с другом. Потери есть на фронте, иначе никак. Но гибель моего друга стала для меня настоящим потрясением. Андрей Павлович не боялся ехать на броне на самый передний край, хотя по должности мог находиться в штабе и оттуда командовать боевыми действиями. Но он всегда наравне со своими подчинёнными шёл в бой», — сказал «Нарай».

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя России Андрею Мигунову (посмертно) в январе 2024 года.

«Андрей Павлович Мигунов был сильным, мужественным человеком, верным своему долгу до конца. Он мог и не участвовать в бою, который стал для него последним. Но сам принял решение, прикрывал танком рубежи, захваченные нашим полком, и не позволил врагу занять наши позиции. Ценой своей жизни выполнил боевую задачу. Вечная память и вечная слава храброму сыну Башкортостана, настоящему офицеру», — сказал Радий Хабиров.

В июле 2024 года в Гафурийском районе установили бюст Героя. А 20 октября 2025 года Сарышевская школа, где когда-то учился Андрей Мигунов, получила его имя. Чтобы каждый проходящий помнил цену Победы.

«Думаю, каждый нормальный человек понимает, что страну надо защищать. Уверяю, что танковый батальон и зенитная батарея с честью выполнят воинский долг и не посрамят имена героев, которые присвоены нашим подразделениям», — говорил Андрей Мигунов перед отправкой на фронт.