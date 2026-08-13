Участник СВО из Башкирии оформил бизнес и помогает односельчанам

Житель деревни Малонакаряково в Мишкинском районе Леонид Лега заключил социальный контракт в мае 2026 года и теперь оказывает услуги по механизированной помощи сельчанам.

Леонид Лега отправился на фронт по частичной мобилизации. Получил серьезное ранение, проходил лечение в военном госпитале. До СВО он получил специальность слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и личный трактор, поэтому после возвращения домой решил организовать собственное дело.

Как сообщает правительство Башкирии, ветерану СВО оказали господдержку. На средства социального контракта Леонид Лега приобрёл роторную косилку, погрузчик и необходимые инструменты для ремонта техники. Сегодня его услуги востребованы у жителей Мишкинского района, особенно в летний сезон.

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ольга Кабанова отметила, что в республике на реализацию адресной помощи в рамках соцконтракта из федерального бюджета с 2022 года привлечено более 3,5 млрд рублей.

«При этом мероприятия, по которым заключаются соцконтракты, дополнены новым направлением для участников СВО с целью стимулирования их предпринимательской активности. Право на такой контракт предоставляется без оценки доходов, при условии увольнения со службы, признания безработным или ищущим работу и при обязательном наличии рекомендации Госфонда „Защитники Отечества“», — сказала Ольга Кабанова.

Ранее участница СВО лейтенант медицинской службы в запасе Айгуль Ширяева открыла в Уфе кабинет реабилитации и восстановительной медицины, в котором пациентам после ранений и травм помогают вернуться к полноценной жизни.

Всего в Башкирии за полгода заключили 172 соцконтракта с участниками СВО, сообщал ранее «Башинформ».