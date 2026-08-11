Ветерану СВО помогли открыть в Уфе кабинет реабилитации

Участница СВО лейтенант медицинской службы в запасе Айгуль Ширяева открыла в Уфе кабинет реабилитации и восстановительной медицины, в котором пациентам после ранений и травм помогают вернуться к полноценной жизни. Об этом сообщили в правительстве Башкирии.
Айгуль Ширяева два года оказывала медицинскую помощь в зоне СВО под позывным «Ферзь». Так же женщина назвала и свой кабинет.
«Ферзь» помогала бойцам в пяти военно-полевых госпиталях. В условиях передовой она совмещала обязанности хирурга, невролога и врача военно-врачебной комиссии. Именно по инициативе Ширяевой в прифронтовой зоне были организованы реабилитационные кабинеты, позволявшие военнослужащим получать оперативную помощь.
В апреле этого года Айгуль Ширяева заключила социальный контракт в рамках национального проекта «Семья». В министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии отметили, что с начала 2026 года благодаря адресной социальной помощи на основании соцконтракта начали свое дело 127 участников СВО. По словам главы ведомства Ольги Кабановой, для многих из них это стало первым шагом в новую профессию и возможностью применить свои навыки в мирной жизни.
«Практика показывает, что опыт прошлых лет и закалка, полученная на передовой, служат надёжной основой для успешного старта», — отметила Ольга Кабанова.
В Башкирии задачи поддержки участников СВО, ветеранов и членов их семей, поставленные президентом России, решаются под руководством Главы республики. И они являются приоритетными в регионе. Об этом ранее заявил вице-премьер правительства республики — министр спорта Руслан Хабибов на выездном заседании Межведомственной комиссии при Главе РБ по поддержке участников СВО и членов их семей, которое состоялось в администрации Уфы.
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