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16:56 (UTC+5), 07 Августа 2026

В мэрии Уфы обсудили поддержку участников, ветеранов СВО и их семей

Фото: пресс-служба администрации Уфы | сайт
Эдуард Кускарбеков
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В Башкирии задачи поддержки участников СВО, ветеранов и членов их семей, поставленные Президентом России, решаются под руководством Главы республики. И они являются приоритетными в регионе. Об этом сегодня заявил вице-премьер правительства Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов на выездном заседании Межведомственной комиссии при Главе РБ по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, которое состоялось в мэрии Уфы.

«Сейчас решается вопрос с их трудоустройством, оказывается медицинская и юридическая помощь. Всего в республике действует 100 мер поддержки, включая федеральные, — сказал Руслан Хабибов. — Безусловно, есть вопросы, требующие обсуждения и доработки, и они решаются в команде правительства, органов исполнительной власти и муниципалитетов».

Глава горсовета Уфы Марат Васимов и и. о. главы столичной администрации Рустам Шарипов сказали, что депутаты принимают активное участие в сборе гуманитарки. В спецоперации участвуют около 15 тысяч жителей города, из них 800 уже вернулись домой. Руководство Уфы поблагодарило республиканские власти за поддержку и пообещало наращивать усилия, чтобы каждый военнослужащий и ветеран чувствовал заботу.

Руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» в Башкирии Гульнур Кульсарина отметила, что в Уфе сосредоточены основные ресурсы и активно работают два отделения филиала госфонда.

О проводимой работе по взаимодействию с участниками СВО и членами их семей в городе рассказал заместитель главы администрации Уфы Искандар Саньяров. По его словам, к местам боевого слаживания и несения службы в зоне СВО для военнослужащих из Уфы доставлено 78 гуманитарных конвоев.

Кроме этого, в каждом районе Уфы созданы межведомственные комиссии при главах администраций по поддержке участников СВО и членов их семей, в состав которых вошли все заинтересованные службы, созданы рабочие группы. Как отметил Искандар Саньяров, такой подход позволяет организовать персональное сопровождение ветеранов СВО и их семей.

Ранее вопросы поддержки ветеранов СВО и их семей в мэрии Уфы Рустам Шарипов обсудил с председателем республиканской Ассоциации ветеранов СВО Оскаром Ситдиковым и Героем России Василем Ямалетдиновым.

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