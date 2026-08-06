В мэрии Уфы изучили вопрос поддержки ветеранов СВО и их семей

В Уфе откроют отделение Ассоциации ветеранов СВО. Об этом шла речь на встрече и. о. главы администрации города Рустама Шарипова, председателя республиканской Ассоциации ветеранов СВО Оскара Ситдикова и Героя России Василя Ямалетдинова.

Рустам Шарипов сообщил, что инициатива реализуется по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова, и столичная администрация окажет всё необходимое содействие, чтобы поддержка военнослужащих, вернувшихся с фронта, была эффективной и приносила реальную пользу.

«С каждым днём ветеранов специальной военной операции становится больше, и важно, чтобы они знали: рядом всегда есть люди, готовые помочь, поддержать и вместе найти решение возникающих вопросов. Городское отделение станет площадкой, которая объединит ветеранов, поможет выстроить системную работу по их поддержке и будет активно участвовать в патриотическом воспитании молодёжи», — сказал Рустам Шарипов.

Ранее в Башкирии официально запустили мобильное приложение «Ветеран 02», разработанное для комплексной поддержки участников СВО и членов их семей. О работе нового цифрового сервиса «Башинформу» рассказал председатель Ассоциации ветеранов СВО республики Оскар Ситдиков.