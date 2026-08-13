Боец СВО «Ден» из Башкирии удостоен медали «За храбрость»

Военнослужащий из деревни Старотазларово Бураевского района с позывным «Ден» завершил службу по контракту. В 65 лет он заключил контракт и был назначен старшим стрелком десантно-штурмового подразделения, выполняя боевые задачи на передовой.
«Ден» — ветеран боевых действий. В 1990 году он участвовал в миротворческой миссии на афгано-таджикской границе в качестве водителя бронетранспортёра. За время службы на СВО награждён несколькими орденами и медалями, в эти дни ему вручили медаль «За храбрость», сообщают в администрации Бураевского района.
Сейчас «Ден» продолжает вести активный образ жизни, занимается спортом и поддерживает связь с участниками специальной военной операции.
«Наш долг — защищать Родину. Верю, что победа будет за нами», — отметил боец.
Ранее боец из Башкирии спас товарищей в зоне СВО, писал Башинформ.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.