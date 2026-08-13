Боец СВО «Ден» из Башкирии удостоен медали «За храбрость»

Военнослужащий из деревни Старотазларово Бураевского района с позывным «Ден» завершил службу по контракту. В 65 лет он заключил контракт и был назначен старшим стрелком десантно-штурмового подразделения, выполняя боевые задачи на передовой.

«Ден» — ветеран боевых действий. В 1990 году он участвовал в миротворческой миссии на афгано-таджикской границе в качестве водителя бронетранспортёра. За время службы на СВО награждён несколькими орденами и медалями, в эти дни ему вручили медаль «За храбрость», сообщают в администрации Бураевского района.

Сейчас «Ден» продолжает вести активный образ жизни, занимается спортом и поддерживает связь с участниками специальной военной операции.

«Наш долг — защищать Родину. Верю, что победа будет за нами», — отметил боец.

Ранее боец из Башкирии спас товарищей в зоне СВО, писал Башинформ.