Всероссийский слёт операторов БПЛА «Дронница» срочно перенесли

Пятый Всероссийский слёт операторов боевых беспилотных систем «Дронница» перенесли на неопределённый срок из-за полученных данных о подготовке удара со стороны ВСУ. Мероприятие планировали провести в Великом Новгороде 29–30 августа. Об этом сообщили организаторы слёта. По их данным, Координационный центр помощи Новороссии получил «точные и достоверные сведения о планах противника нанести удар по слёту в момент его проведения».

Отмечается, что риск атаки, включающей комбинированное применение новых баллистических средств и биодронов-террористов, потребовал бы привлечения значительных сил ПВО и специальных служб.

«Для защиты участников „Дронницы“ пришлось бы задействовать крупные силы ПВО и специальных служб, обнажив на время объекты и предприятия в Новгородской и соседних областях. Нами было принято решение, что обнажать заводы и базы ради собственной безопасности сейчас неверно, а проводить мероприятие в условиях подобных рисков — слишком самонадеянно», — говорится в заявлении организаторов.

Напомним, 24 июля Вооружённые силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева, где проводилась демонстрация БПЛА украинского и иностранного производства. В момент удара на объекте находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования Сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб.

Тем временем в Башкирии продолжается укрепление собственных сил беспилотной авиации. В республике объявлен набор в новый добровольческий батальон беспилотных систем, который получил имя дважды Героя Советского Союза, легендарного лётчика-штурмовика Мусы Гареева. С предложением о создании подразделения к Главе республики Радию Хабирову обратились представители одной из воинских частей.

Жители Башкирии, интересующиеся службой в рядах батальона БПЛА, могут получить ответы на актуальные вопросы в Уфе, по адресу улица Октябрьской революции, дом 3. Номер телефона +7 995 948-65-41, +7 908-358-00-00.