Герой России Денис Чернавин из Уфы назвал третьего союзника России

Сегодня в России отмечается день Военно-воздушных сил. Герой России Денис Чернавин подчеркнул героическую историю ВВС страны. Офицер из Уфы заявил, что у Отчизны, кроме двух её постоянных союзников — армии и флота, есть третий союзник — авиация.
Денис Чернавин вырос в семье военного штурмана дальней авиации. Его отец Юрий Михайлович Чернавин летал на самолётах Ту-122 и Ту-116, отдав лётной работе 26 лет. Детство будущего героя прошло в военных городках, среди самолётов.
«На выбор профессии в первую очередь повлиял пример моего отца, он штурман дальней авиации, летал на больших самолётах Ту-22, Ту-16. По-настоящему любовь к авиации пришла на третьем курсе, когда в первый раз поднял в воздух вертолёт. К сожалению, мне не довелось служить и учиться у нашего легендарного лётчика Воробьёва Бориса Алексеевича (генерал-майор, Герой России, заслуженный военный лётчик РФ — прим. ред.). Но целая плеяда его учеников, его наследие — это вот как раз те люди, у которых я учился. Это практически весь первый состав группы „Беркуты“, единственной пилотажной группы, которая выполняет сложный пилотаж на боевых вертолётах», — сказал Денис Чернавин.
За плечами самого Дениса Чернавина — блестящая военная карьера. Командир 319-го отдельного вертолётного полка, военный лётчик, который с первого дня находился в зоне СВО. Он совершил сотни боевых вылетов на грозном Ка-52 «Аллигатор», на его счету десятки уничтоженных единиц техники противника. Высшей награды Родины — «Золотой Звезды» Героя России— Чернавин удостоен за мужество, проявленное в боях в июле 2023 года. За свои боевые заслуги офицер также награждён тремя орденами Мужества.
День Военно-воздушных сил отмечается в России ежегодно 12 августа. Праздник установлен указом Президента РФ в 2006 году в знак признания заслуг военных авиаторов. С 2015 года в этот день также празднуется День Воздушно-космических сил России.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.