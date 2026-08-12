Герой России Денис Чернавин из Уфы назвал третьего союзника России

«На выбор профессии в первую очередь повлиял пример моего отца, он штурман дальней авиации, летал на больших самолётах Ту-22, Ту-16. По-настоящему любовь к авиации пришла на третьем курсе, когда в первый раз поднял в воздух вертолёт. К сожалению, мне не довелось служить и учиться у нашего легендарного лётчика Воробьёва Бориса Алексеевича (генерал-майор, Герой России, заслуженный военный лётчик РФ — прим. ред.). Но целая плеяда его учеников, его наследие — это вот как раз те люди, у которых я учился. Это практически весь первый состав группы „Беркуты“, единственной пилотажной группы, которая выполняет сложный пилотаж на боевых вертолётах», — сказал Денис Чернавин.

За плечами самого Дениса Чернавина — блестящая военная карьера. Командир 319-го отдельного вертолётного полка, военный лётчик, который с первого дня находился в зоне СВО. Он совершил сотни боевых вылетов на грозном Ка-52 «Аллигатор», на его счету десятки уничтоженных единиц техники противника. Высшей награды Родины — «Золотой Звезды» Героя России— Чернавин удостоен за мужество, проявленное в боях в июле 2023 года. За свои боевые заслуги офицер также награждён тремя орденами Мужества.