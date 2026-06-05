Денис Чернавин честно сказал о долге, единстве и будущем Башкирии

Этот выбор мог бы показаться не менее сложным, чем боевые вылеты, но офицер видит в нём продолжение того же самого сражения — только теперь за будущее страны в тылу.
За плечами Дениса Чернавина — блестящая военная карьера. Командир 319-го отдельного вертолётного полка, военный лётчик, который с первого дня находился в зоне СВО. Он совершил сотни боевых вылетов на грозном Ка-52 «Аллигатор», на его счету десятки уничтоженных единиц техники противника. Судьба словно готовила Чернавина к этому с детства. Он вырос в семье военного штурмана и уже в юности знал, чему посвятит жизнь. Высшей награды Родины — «Золотой Звезды» Героя России— Чернавин удостоен за мужество, проявленное в боях в июле 2023 года. За свои боевые заслуги он также награждён тремя орденами Мужества.
Для самого Дениса Юрьевича, воспитанного в атмосфере товарищества и взаимовыручки, эти награды, и в особенности «Золотая Звезда», стали символами огромной ответственности.
«Золотая Звезда Героя как награда — это, в первую очередь, ответственность перед всеми моими ребятами, перед теми, кто продолжает служить на фронте и перед теми, кто погиб», — сказал Денис Чернавин корреспонденту «Башинформа».
Разговор с офицером состоялся накануне в строящемся сквере имени Рихарда Зорге, который слушатель программы «Время героев» посетил в рамках своей общественной деятельности.
Недавно Денис Чернавин победил в предварительном голосовании «Единой России» в Госдуму РФ по Уфимскому одномандатному округу. Его поддержали более 28 тысяч избирателей. Впереди — выборы в Государственную Думу, и он полон решимости оправдать это доверие. Денис Чернавин понимает, что перед ним — гражданский фронт, на котором тоже предстоит много работы.
В сквере имени Рихарда Зорге недалеко от одноимённой улицы идут строительные работы. Рабочие уложили гравий, смонтировали основания для будущего освещения. Денис Чернавин с коллегами проверил, как идут работы, укладывается ли подрядчик в график сдачи объекта, который планируется сдать в эксплуатацию осенью этого года. Работы ведутся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с Народной программой «Единой России».
После этого Денис Чернавин поговорил с корреспондентом «Башинформа» и поделился сокровенными мыслями о настоящем и будущем России, Башкирии, современного общества и молодёжи.
Быть Героем России — это очень ответственно, повторил Денис Чернавин.
«Я неоднократно уже говорил: это всё-таки в определённой степени условность. Со мной рядом воевали очень много замечательных ребят, которые ничем не хуже меня и не меньше делали вклад в общее дело, не меньше проявляли героизма и мужества. Помимо этого, у нас очень много ребят, которые погибли в своём первом бою, просто не дожили до своей Звезды. Нельзя об этом забывать. Поэтому Золотая Звезда Героя как награда — это в первую очередь ответственность перед всеми», — сказал Денис Чернавин.
Ветеран СВО активно погружается в гражданскую общественную жизнь. И это тоже ответственно, подчёркивает Денис Чернавин.
«Мы уже отчётливо видим: на поле боя противнику нас не сломить, победа будет за нами, потому что мы бьёмся за правду — историческую, человеческую. Киевский режим очередными ударами по гражданским объектам, циничными, бессовестными, абсолютно необоснованными и не имеющими военного смысла, в очередной раз показывает свою суть. Поэтому победа будет за нами. Сейчас как никогда важно сохранять единство, силу, волю и сосредоточенность на всех фронтах — и на горячем, и на внутреннем. Все должны понимать, что без нашего единения в тылу не будет победы. Нам необходимо сохранить наше единство.
Нам всегда будет чем заняться. Необходимо сделать наш город, район, республику, страну красивее. Но подходить к этому нужно рационально и разумно. Мы должны преодолевать путь наведения порядка вместе, шаг за шагом. Давайте вместе решать вопросы, делать наши улицы и дворы красивыми, благоустроенными, заботиться о них и передавать всё нашим детям», — сказал Денис Чернавин.
Офицер объяснил, что понимает свою основную задачу как стремление быть одним из небольших оплотов, одним из стабилизирующих краеугольных камней. Президент сказал, что участники СВО, уже показавшие делом любовь к Родине и готовность откликнуться на её зов, должны внедряться в управленческую деятельность. Однако, как подчеркнул Денис Чернавин, здесь надо понимать, что каждый из них по отдельности может принести какую-то пользу, но это ничто по сравнению с тем, что они могут сделать все вместе. Причём это касается не только участников СВО, но и тех, кто с высокой самоотдачей работает на гражданском поприще.
Денис Чернавин также отметил, что сейчас он находится в переходном состоянии между военной службой и гражданской жизнью. Однако в процессе обучения, во время поездок по стране, общения с представителями власти и просто людьми он видит живое, здоровое общество, в котором много людей действительно любят свою Отчизну. И среди них много молодёжи.
«Видите, перед нами территория, на котором в скором времени будет разбит зелёный сквер. Однажды здесь будут играть дети, а рядом с ними — отдыхать пожилые люди. Они знают, что подрастающее поколение, в первую очередь, надо воспитывать честно и ответственно. Мы должны прививать любовь к своей семье, к своему двору, дому, к друзьям — ко всему, с чего начинается Родина. Когда я встречаюсь с молодёжью, говорю им, что специальная военная операция закончится, но патриотизм никуда не денется. Человек, который по-настоящему любит свою семью, Родину, в сложный час сделает правильный выбор — пойдёт защищать. Кроме того, надо воспитывать чувство гордости за нашу Россию. В девяностые так уж получилось, и мы до сих пор не можем избавиться от этого комплекса, мол, мы уступаем европейцам, у нас лень, занимаемся самобичеванием. Даже до сих пор со скрипом, с трудом переламывая себя, гордимся своими достижениями. Так нельзя. Надо воспитывать и прививать молодёжи то, что у нас есть чем гордиться. И это не только в истории — это здесь, вокруг, здесь и сейчас. Подчеркну — надо гордиться собой, своей страной, любить свою семью. И тогда всё получится», — отметил Денис Чернавин.
Его путь сегодня — это мост между поколением победителей и будущим России. Возможно, именно поэтому Денис Чернавин так настойчиво говорит о единении народа и необходимости воспитывать в молодёжи не показной патриотизм, а подлинную любовь к своей земле. Его уверенность в том, что в России живут порядочные, хорошие люди, которые переживают за страну стремятся сделать её великой. Такие убеждения кажутся особенно убедительными, когда их произносит человек, доказавший свою преданность Родине самой жизнью.
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