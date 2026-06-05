Денис Чернавин честно сказал о долге, единстве и будущем Башкирии

Нам всегда будет чем заняться. Необходимо сделать наш город, район, республику, страну красивее. Но подходить к этому нужно рационально и разумно. Мы должны преодолевать путь наведения порядка вместе, шаг за шагом. Давайте вместе решать вопросы, делать наши улицы и дворы красивыми, благоустроенными, заботиться о них и передавать всё нашим детям», — сказал Денис Чернавин.

Офицер объяснил, что понимает свою основную задачу как стремление быть одним из небольших оплотов, одним из стабилизирующих краеугольных камней. Президент сказал, что участники СВО, уже показавшие делом любовь к Родине и готовность откликнуться на её зов, должны внедряться в управленческую деятельность. Однако, как подчеркнул Денис Чернавин, здесь надо понимать, что каждый из них по отдельности может принести какую-то пользу, но это ничто по сравнению с тем, что они могут сделать все вместе. Причём это касается не только участников СВО, но и тех, кто с высокой самоотдачей работает на гражданском поприще.

Денис Чернавин также отметил, что сейчас он находится в переходном состоянии между военной службой и гражданской жизнью. Однако в процессе обучения, во время поездок по стране, общения с представителями власти и просто людьми он видит живое, здоровое общество, в котором много людей действительно любят свою Отчизну. И среди них много молодёжи.

«Видите, перед нами территория, на котором в скором времени будет разбит зелёный сквер. Однажды здесь будут играть дети, а рядом с ними — отдыхать пожилые люди. Они знают, что подрастающее поколение, в первую очередь, надо воспитывать честно и ответственно. Мы должны прививать любовь к своей семье, к своему двору, дому, к друзьям — ко всему, с чего начинается Родина. Когда я встречаюсь с молодёжью, говорю им, что специальная военная операция закончится, но патриотизм никуда не денется. Человек, который по-настоящему любит свою семью, Родину, в сложный час сделает правильный выбор — пойдёт защищать. Кроме того, надо воспитывать чувство гордости за нашу Россию. В девяностые так уж получилось, и мы до сих пор не можем избавиться от этого комплекса, мол, мы уступаем европейцам, у нас лень, занимаемся самобичеванием. Даже до сих пор со скрипом, с трудом переламывая себя, гордимся своими достижениями. Так нельзя. Надо воспитывать и прививать молодёжи то, что у нас есть чем гордиться. И это не только в истории — это здесь, вокруг, здесь и сейчас. Подчеркну — надо гордиться собой, своей страной, любить свою семью. И тогда всё получится», — отметил Денис Чернавин.

Его путь сегодня — это мост между поколением победителей и будущим России. Возможно, именно поэтому Денис Чернавин так настойчиво говорит о единении народа и необходимости воспитывать в молодёжи не показной патриотизм, а подлинную любовь к своей земле. Его уверенность в том, что в России живут порядочные, хорошие люди, которые переживают за страну стремятся сделать её великой. Такие убеждения кажутся особенно убедительными, когда их произносит человек, доказавший свою преданность Родине самой жизнью.