Связист из Уфы получил госнаграду за службу на передовой

«Грин» знает: если рация молчит, штурмовики остаются без управления, а значит, под угрозой жизни. Сотни выездов на передовую. Обстрелы, сбросы с дронов, но связистов ничем не остановить. Они не только чинят ретрансляторы и налаживают каналы, но и вывозят раненых».
Боец «Грин» из Уфы. В детстве гонял мяч на стадионе Гастелло, потом учился в Хабаровске на механика, работал дальнобойщиком. Когда в 2022 году объявили мобилизацию, он не прятался – сам пришёл в военкомат. После Пензенского полигона его определили в группу связи, рассказали в «Башкирском батальоне».
Ранее заместителя мэра Уфы наградили медалью Шаймуратова.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.