Связист из Уфы получил госнаграду за службу на передовой

«Грин» знает: если рация молчит, штурмовики остаются без управления, а значит, под угрозой жизни. Сотни выездов на передовую. Обстрелы, сбросы с дронов, но связистов ничем не остановить. Они не только чинят ретрансляторы и налаживают каналы, но и вывозят раненых».

Боец «Грин» из Уфы. В детстве гонял мяч на стадионе Гастелло, потом учился в Хабаровске на механика, работал дальнобойщиком. Когда в 2022 году объявили мобилизацию, он не прятался – сам пришёл в военкомат. После Пензенского полигона его определили в группу связи, рассказали в «Башкирском батальоне».

Ранее заместителя мэра Уфы наградили медалью Шаймуратова.