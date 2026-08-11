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20:49 (UTC+5), 11 Августа 2026

Связист из Уфы получил госнаграду за службу на передовой

Боец СВО из Уфы с позывным «Грин» удостоен медали «За спасение погибавших». Отважный связист получил высокую госнаграду за отличие на передовой, сообщается в МАХ-канале «Башкирский батальон».

Фото: телеграм-канал | «Башкирский батальон»
Инсаф Хужабирганов
«Грин» знает: если рация молчит, штурмовики остаются без управления, а значит, под угрозой жизни. Сотни выездов на передовую. Обстрелы, сбросы с дронов, но связистов ничем не остановить. Они не только чинят ретрансляторы и налаживают каналы, но и вывозят раненых».

Боец «Грин» из Уфы. В детстве гонял мяч на стадионе Гастелло, потом учился в Хабаровске на механика, работал дальнобойщиком. Когда в 2022 году объявили мобилизацию, он не прятался – сам пришёл в военкомат. После Пензенского полигона его определили в группу связи, рассказали в «Башкирском батальоне».

Ранее заместителя мэра Уфы наградили медалью Шаймуратова.

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