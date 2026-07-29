Медалью Шаймуратова наградили заместителя мэра Уфы

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о награждении заместителя главы уфимской администрации Ильдара Хабибуллина медалью генерала Шаймуратова. Награду вручил исполняющий обязанности мэра столицы республики Рустам Шарипов.

В должность заместителя главы администрации Уфы Ильдар Мунирович Хабибуллин вступил весной 2026 года. До этого чиновник проходил службу в составе добровольческого отряда БАРС-18 и участвовал в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции. Также награжден медалями «За трудовую доблесть» и «За отвагу».

Ранее «Башинформ» сообщал о награждении спасателя из Уфы, который отвоевал у воды двоих горожан.