В Уфе наградили спасателя, который вытащил из воды двоих утопающих

На оперативном совещании уфимской администрации прошло награждение спасателя Управления гражданской защиты города Романа Беляева. Благодарственное письмо за подписью и. о. мэра столицы Башкирии вручил Рустам Шарипов.

Двое людей могли лишиться жизни за один час. К счастью, в это время на уфимском озере Кашкадан дежурил Роман Беляев — спасатель Управления гражданской защиты города. Он только приступил к дежурству, как в воде увидел девушку лицом вниз и кричащих очевидцев. Профессиональный героизм и отвагу проявил Роман, бросившись к утопающей. После того, как он вытащил ее на берег и провел реанимационные действия, пострадавшая пришла в себя.

Меньше чем через час парень из этой же компании заплыл за буйки, запутался в водорослях и начал тонуть. И снова на помощь пришел Роман Беляев.

Отметим, что уфимский спасатель проявил свои героические качества не только на родине, но и в Турции, при ликвидации последствий землетрясения в 2023 году.

Ранее Башинформ сообщал подробности спасения людей на озере Кашкадан в уфимском микрорайоне Сипайлово.