В Уфе спасатель вытащил из воды едва не утонувших девушку и парня

Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города, 29-летняя девушка пришла на пляж с компанией молодых людей рано утром, но в воду зашла одна. На глубине полутора метров уфимка внезапно начала тонуть и ушла под воду. Ее друзья даже не поняли, что происходит.
Девушку спасло только то, что на пляж как раз приехала утренняя смена спасателей. Роман Беляев вытащил пострадавшую и провел реанимацию: «Мы только приехали на пляж, начали раскладывать снаряжение, как услышали крики людей. Очевидцы заметили, что в воде вниз лицом лежит женщина. Мы среагировали мгновенно – прямо из машины бросились в озеро».
Пострадавшую передали скорой помощи. Предположительно, она была в состоянии алкогольного опьянения.
Но на этом история не закончилась. Не сделав никаких выводов из произошедшего с их подругой, буквально через час еще один молодой человек из этой же компании полез в воду. Игнорируя правила безопасности, парень заплыл за буйки, запутался в водорослях и начал тонуть. И снова на помощь пришел Роман Беляев. Спасатель оперативно доплыл до тонущего, освободил его и доставил на берег. В этот раз обошлось без реанимации, медицинская помощь парню не потребовалась.
Ранее в Башкирии утонул приезжий рыбак.
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