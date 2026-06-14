В Башкирии утонул приезжий рыбак

Трагический случай произошел сегодня на озере Чебаркуль близ деревни Давлетово в Абзелиловском районе.

«Как выяснилось, 62-летний житель Магнитогорска приехал в Давлетово порыбачить. Тело мужчины извлекли из воды и доставили на берег местные рыбаки. Обстоятельства трагического происшествия выясняются», — сообщает местная газета «Абзелил» со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу района.

Ранее в Уфе спасатели на гидроцикле вытащили рыбака из тонущей лодки.