В Уфе спасатели на гидроцикле вытащили рыбака из тонущей лодки

В столице Башкирии патруль спасателей предотвратил беду на воде. Сотрудники поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы заметили в районе железнодорожного моста мужчину, у которого прямо на реке Белой стала тонуть лодка.
Как выяснилось, у рыбака 1984 года рождения плавсредство начало спускать и набирать воду. На быстром течении это грозило серьезной опасностью для жизни.
Спасатели среагировали моментально: пересадили мужчину на гидроцикл, забрали поврежденную лодку и благополучно доставили всех к берегу. К счастью, уфимец отделался легким испугом за свое снаряжение — медицинская помощь ему не потребовалась.
Спасатели напоминают. перед выходом на воду всегда проверяйте лодку, надевайте спасательный жилет и держите заряженный телефон на случай ЧС.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.