В Уфе спасатели на гидроцикле вытащили рыбака из тонущей лодки

В столице Башкирии патруль спасателей предотвратил беду на воде. Сотрудники поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы заметили в районе железнодорожного моста мужчину, у которого прямо на реке Белой стала тонуть лодка.

Как выяснилось, у рыбака 1984 года рождения плавсредство начало спускать и набирать воду. На быстром течении это грозило серьезной опасностью для жизни.

Спасатели среагировали моментально: пересадили мужчину на гидроцикл, забрали поврежденную лодку и благополучно доставили всех к берегу. К счастью, уфимец отделался легким испугом за свое снаряжение — медицинская помощь ему не потребовалась.

Спасатели напоминают. перед выходом на воду всегда проверяйте лодку, надевайте спасательный жилет и держите заряженный телефон на случай ЧС.