Радий Хабиров дал поручение по батальону БПС Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил оказывать полное содействие батальону беспилотных систем имени Мусы Гареева.

«Заявки уже есть. С инициативой выступили ветераны СВО и мой советник Артур Галимьянович (Юмагужин). Поэтому надо оказать содействие в организационном вопросе», — сказал Радий Хабиров в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе.

Новый именной батальон беспилотных систем республики продолжает набор военнослужащих. Подробнее о критериях отбора и условиях службы можно узнать в штабе батальона по адресу: г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3, или по телефону: +7 995 948-65-41, +7 908-358-00-00.