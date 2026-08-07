В России сапёры и спасатели СВО получат статус ветеранов боевых действий

В России расширят перечень лиц, которые будут отнесены к ветеранам боевых действий. Соответствующие изменения в закон «О ветеранах» одобрил Совет Федерации.

Согласно изменениям право на получение статуса ветерана боевых действий будут иметь не только военнослужащие, но и работники спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере гражданской обороны, а также сотрудники и работники структурных подразделений федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы и профессиональных аварийно-спасательных формирований того же ведомства.

Данный статус будет присваиваться указанным категориям лиц, принимавшим участие в СВО в проведении работ по поиску, обезвреживанию и (или) уничтожению взрывоопасных предметов на территориях Украины, ДНР и ЛНР (с 24 февраля 2022 года), Запорожской и Херсонской областей (с 30 сентября 2022 года).

Ранее в администрации Уфы обсудили поддержку участников, ветеранов СВО и их семей.