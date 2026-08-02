В Башкирии боец с позывным «Дон» сыграл свадьбу с возлюбленной

В Башкирии женился боец с позывным «Дон» из Чекмагушевского района. Военнослужащего и его избранницу Сюнбель в соцсетях поздравил глава района Реканс Ямалеев.

Герой из села Новокутово с первых дней мобилизации встал на защиту Родины. Он награждён медалями Жукова и «Участнику СВО».

«Глядя на таких парней, искренне восхищаюсь их силой духа. Несмотря на службу и расстояние, они сохраняют в сердце любовь, веру и строят планы на будущее. Поблагодарил родителей за достойное воспитание. Уверен, что наш боец станет для своей семьи надёжной защитой, а супруга — заботливой хранительницей семейного очага», — отметил глава Чекмагушевского района.

Ранее Башинформ сообщал, что участница СВО из Уфы с позывным «Игла» стала мамой.