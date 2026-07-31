Самая важная победа: участница СВО из Уфы с позывным «Игла» стала мамой

В жизни медсестры из Уфы, участницы СВО Алины Маннановой важное событие – она впервые стала мамой. Два дня назад в клинике БГМУ на свет появился ее малыш. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе Башкирского медуниверситета. Ребенок стал юбилейным для роддома - 1500-м новорожденным в этом году. Примечательно и то, что выписка совпала с Днем рождения новоиспеченной мамы.

Ранее «Башинформ» публиковал историю Алины Маннановой. Молодая уфимка с позывным «Игла» в 2023 году подписала контракт и отправилась на передовую в составе боевого подразделения на Луганское направление. Работая в группе эвакуации раненых, она под вражескими дронами возвращала бойцов к жизни на передовой.

Сегодня Алина - финалистка кадровой программы для ветеранов СВО «Герои Башкортостана», кавалер медали Луки Крымского, а также наград «За спасение жизни» и «Участник СВО». Девушка занимает пост заместителя председателя Ассоциации ветеранов СВО в Башкирии, где курирует важнейшие вопросы медицинской и психологической реабилитации наших защитников, вошла в состав Молодёжной общественной палаты при Госсобрании республики.

Теперь Алина помогает фронту как волонтер, участвует в плетении маскировочных сетей, изготовлении блиндажных свечей, сборе и отправке гуманитарных грузов.