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17:23 (UTC+5), 31 Июля 2026

В Башкирии участники СВО могут получить льготные займы на развитие бизнеса

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
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В Башкирии с 2025 года работает программа льготных займов для участников СВО, которые хотят развивать свой бизнес. Ставка — от 4,5%, сумма — до 5 млн рублей, срок — до трёх лет. Как отметил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров, это нормальные, рабочие условия, чтобы человек мог достойно обеспечивать себя и семью.

По его словам, в 2025 году предпринимателей из числа участников СВО официально включили в приоритетные проекты национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», что дало им право на оформление займов на льготных условиях.

«Программа уже приносит реальную пользу. За время работы два предпринимателя получили 4,5 млн рублей. В этом году к ним присоединился Идель Султанов из Мелеуза — взял 3 млн на развитие точки общественного питания по франшизе. Приобрёл оборудование, сделал ремонт, установил вывеску. Запустился быстро, без лишней бюрократии. Всё это — логичное продолжение системной работы. Лозунг Главы республики „Всё для Победы!“ — не просто слова. Он работает и на передовой, и в тылу. Помогать тем, кто защищал страну, — наш святой долг. И мы его выполняем. Каждый день», — написал Андрей Назаров в своих соцсетях.

Ранее «Башинформу» стало известно о том, что Башкирия станет пилотным регионом по трудоустройству ветеранов СВО.

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