В Башкирии мать воина отдала для СВО личный УАЗ

Жительница села Серменево Белорецкого района Бибинур Сафина обратилась в администрацию муниципалитета с предложением передать свой личный автомобиль бойцам в зону СВО. О поступке женщины рассказал глава районной администрации Азат Хакимов.

По его словам, сын Бибинур Аюповны принимал участие в специальной военной операции и погиб. Но мать солдата, несмотря на боль утраты, продолжает помогать тем, кто сегодня защищает Родину.

«Мы попросили волонтёров группы „Быть добру“ забрать машину, проверить её техническое состояние, перегнать в Белорецк и подготовить к отправке на передовую. Это не просто машина — это частичка тепла и поддержки от матери, которая знает, как важна помощь тем, кто в окопах. Мы продолжаем готовиться к отправке очередного гуманитарного конвоя», — сказал Азат Хакимов.

Ранее охотники Башкирии передали в зону СВО партию тушёнки ко Дню ВДВ.