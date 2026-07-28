Район Башкирии доставил на фронт мотоцикл и пиломатериалы

Очередной гуманитарный груз, собранный жителями Дуванского района, успешно доставлен в зону СВО. Об этом сообщил глава администрации муниципалитета Айдар Абдуллин.

Военнослужащие получили мотоцикл, колёса, пиломатериалы, маскировочные сети, питьевую воду и личные посылки.

Особо Айдар Абдуллин поблагодарил сопровождающих гуманитарного конвоя.

«Только вместе, поддерживая друг друга, мы можем делать такие важные и нужные дела. Благодарю всех, кто не остается в стороне. Вместе мы — сила», — отметил Айдар Абдуллин.

Ранее гуманитарную помощь в зону СВО отправил коллектив Республиканского госпиталя ветеранов войн имени М. В. Каменева.