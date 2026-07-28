Госпиталь в Уфе отправил в зону СВО респираторы и СИЗ

Коллектив Республиканского госпиталя ветеранов войн имени М. В. Каменева отправил гуманитарную помощь в зону специальной военной операции, сообщил минздрав Башкирии.

Сотрудники подготовили для военнослужащих из республики 42 коробки гуманитарного груза. Бойцам отправлены костыли и медицинские расходные материалы, специальные комбинезоны, респираторы и средства индивидуальной защиты, а также хозяйственные принадлежности.

Ранее в Башкирии расширили меры поддержки участников СВО и их семей.