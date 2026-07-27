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10:47 (UTC+5), 27 Июля 2026

​В Башкирии расширили меры поддержки участников СВО и их семей

Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов

В Башкирии дети погибших участников СВО либо умерших от ранения, травмы, контузии или заболевания получат образовательные гарантии, аналогичные льготам для детей погибших военнослужащих. Изменения в закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, согласно изменениям, добровольцам предоставят дополнительные сутки отдыха. Количество и порядок предоставления таких дней отдыха будут в дальнейшем установлены профильными ведомствами — министерством обороны и Росгвардией.

«Гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, предоставляются сутки отдыха в случаях, порядке и количестве, которые устанавливаются министерством обороны РФ», — говорится в документе.

Ранее в Башкирии расширили перечень льгот для членов семей участников СВО, имеющих право на бесплатный проезд по платному Восточному выезду.

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