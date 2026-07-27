​В Башкирии расширили меры поддержки участников СВО и их семей

В Башкирии дети погибших участников СВО либо умерших от ранения, травмы, контузии или заболевания получат образовательные гарантии, аналогичные льготам для детей погибших военнослужащих. Изменения в закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, согласно изменениям, добровольцам предоставят дополнительные сутки отдыха. Количество и порядок предоставления таких дней отдыха будут в дальнейшем установлены профильными ведомствами — министерством обороны и Росгвардией.

«Гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, предоставляются сутки отдыха в случаях, порядке и количестве, которые устанавливаются министерством обороны РФ», — говорится в документе.

Ранее в Башкирии расширили перечень льгот для членов семей участников СВО, имеющих право на бесплатный проезд по платному Восточному выезду.