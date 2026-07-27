​В Башкирии расширили меры поддержки участников СВО и их семей

В Башкирии дети погибших участников СВО либо умерших от ранения, травмы, контузии или заболевания получат образовательные гарантии, аналогичные льготам для детей погибших военнослужащих. Изменения в закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Кроме того, согласно изменениям, добровольцам предоставят дополнительные сутки отдыха. Количество и порядок предоставления таких дней отдыха будут в дальнейшем установлены профильными ведомствами — министерством обороны и Росгвардией.
«Гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, предоставляются сутки отдыха в случаях, порядке и количестве, которые устанавливаются министерством обороны РФ», — говорится в документе.
Ранее в Башкирии расширили перечень льгот для членов семей участников СВО, имеющих право на бесплатный проезд по платному Восточному выезду.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.