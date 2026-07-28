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16:55 (UTC+5), 28 Июля 2026

Оскар Ситдиков призвал бойцов из Башкирии не идеализировать мирную жизнь

Возвращение участников спецоперации к мирной жизни не всегда проходит так, как они представляли себе на фронте. У части военнослужащих возникают завышенные ожидания, поэтому им особенно важна своевременная поддержка.

Фото: Арсен Муртазин | проект "Честно говоря"
Иван Вавилов
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Об этом в программе «Честно говоря» на телеканале БСТ рассказал председатель Ассоциации ветеранов СВО Башкирии, помощник Главы республики Оскар Ситдиков.

«Многие бойцы по-своему воспринимают то, что вещают с экранов телевизоров. Некоторые думают, что после возвращения перед ними сразу расстелится красная ковровая дорожка и белая скатерть, где лежит блюдечко с золотой каемочкой, а все вопросы решатся сами собой», — отметил Оскар Ситдиков.

Он подчеркнул, что действующие федеральные и региональные меры поддержки — это прежде всего возможности, которыми еще нужно суметь воспользоваться.

«Если у бойца есть хватка, желание начать свое дело или получить дополнительное образование, он, конечно, воспользуется этими возможностями. Но многие все же питают большие иллюзии. А когда ожидания сталкиваются с реальностью, это порой воспринимается очень болезненно», — сказал помощник Главы РБ.
Арсен Муртазин "Честно говоря"
Фото: Арсен Муртазин | "Честно говоря"

По словам Оскара Ситдикова, именно в такие моменты особенно важно, чтобы рядом оказались люди, готовые помочь военнослужащему адаптироваться к жизни на «гражданке».

«Наша главная задача — успеть подхватить бойца, чтобы он не наломал дров, не затаил обиду на общество. Мы постоянно ведем такую профилактическую работу, стараемся объяснить: друг, подожди, здесь все устроено не совсем так, как ты себе представляешь», — подчеркнул председатель Ассоциации ветеранов СВО Башкирии.

Ранее Оскар Ситдиков призвал ветеранов честно ответить себе на важный вопрос.

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