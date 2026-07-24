Участнику СВО из Башкирии передали радиостанцию, лекарства и икону

«Ёж» с осени 2022 года служит в артиллерийских войсках. Недавно он прошёл лечение в местной больнице после полученного ранения. Как признался боец, он остался доволен работой медперсонала и условиями, в которых проходила реабилитация.

На днях воин снова уедет на передовую.

«У меня сейчас дом там, где мои бойцы, я за них отвечаю. Побыл немного с семьёй, позаботился о дочках, побродил по городу, и нужно ехать. Работа ждёт», — поделился «Ёж».

Солдат говорит, что после завершения службы планирует вернуться в родные края, построить дом где-нибудь на берегу и смотреть в чистое небо.

«Купили воину с помощью сбора средств электростанцию и радиомост. Коллеги из больницы передали две коробки медикаментов. Икону от местной жительницы тоже передали бойцу», — написала Анна Карабанова. в соцсетях.

Ранее ветеран специальной военной операции из Учалинского района Сергей Феденёв открыл собственный бизнес.